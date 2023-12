Erfurt - Landtagspräsidentin Birgit Pommer hat sich mit Blick auf das Wahljahr 2024 dafür ausgesprochen, stärker aufeinander zuzugehen. „Was wir jetzt brauchen, auch mit Blick auf die Wahlen im kommenden Jahr, ist ein Umgang, der uns zueinander bringt und uns nicht voneinander entfernt. Dafür ist unsere Demokratie die beste Grundlage“, sagte Pommer in ihrer Weihnachtsansprache laut Redemanuskript. Der MDR strahlt die Ansprache am Samstagabend vor Heiligabend im Anschluss an das Thüringen Journal aus.

Pommer rief dazu auf, auch an die Menschen in Kriegsgebieten zu denken. „An diejenigen, bei denen vielleicht sogar zu Weihnachten eine Sirene aufheult, und sie sich in einen Schutzraum begeben müssen. Für die lautes Krachen kein Silvesterfeuerwerk ist, sondern Bomben, und ein lautes Weinen nicht aufhören will, weil die Liebsten noch immer Geiseln sind.“

Auch in Thüringen sei das Leben nicht einfacher geworden. Sorgen mischten sich in den Alltag, weil es schwer sei, mit den rasanten Entwicklungen Schritt zu halten, so Pommer. „Dabei wachsen bei Manchem Wut und Hass - Emotionen, die zu nichts Gutem führen.“

Für den 26. Mai 2024 sind Kommunalwahlen in Thüringen geplant, auf den 9. Juni ist die Wahl zum Europäischen Parlament terminiert und am 1. September wählen die Menschen in Thüringen einen neuen Landtag.