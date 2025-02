Potsdam/Cottbus/Frankfurt (Oder) - In Brandenburg ist mit mehreren Gedenkveranstaltungen an den Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor drei Jahren erinnert worden. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke warnte davor, sich an den Krieg in Europa zu gewöhnen. „Wir dürfen uns nicht abwenden oder gar abstumpfen angesichts von Unrecht und militärischer Gewalt“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

„Der Angriff auf die Zivilbevölkerung, die Infrastruktur und das gesamte Land dauert nun schon drei Jahre.“ Die Landtagspräsidentin rief dazu auf, das Land auch künftig zu unterstützen. „Die Menschen in der Ukraine brauchen weiterhin unsere Aufmerksamkeit, Solidarität und Unterstützung, in jeder Hinsicht“, sagte Liedtke.

Gedenken an Kriegsbeginn in mehreren Städten

Kremlchef Wladimir Putin hatte den Krieg am 24. Februar 2022 in den frühen Morgenstunden begonnen. Tausende Ukrainerinnen und Ukrainer flohen nach dem Beginn des Krieges aus ihrer Heimat nach Brandenburg. Die USA reden mit Russland über ein mögliches Ende des Krieges, aber ohne die Ukraine. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte gefordert, dass die Interessen der Ukraine und Europas beachtet werden müssen.

Zum Jahrestag standen Kundgebungen für Frieden in der Ukraine in Potsdam, Frankfurt (Oder) und Cottbus auf dem Programm. Bereits am Wochenende gedachte die evangelische Kirche mit einem Gedenkkonzert und Friedensgebet in Potsdam der Opfer des Krieges.