Die AfD liegt in Umfragen in Sachsen nur noch auf Platz zwei. Der Parteichef gibt sich kämpferisch und setzt vor allem auf zwei Themen.

Die AfD in Sachsen trotzt neuesten Wahlumfragen und gibt sich kämpferisch. (Archivbild)

Dresden - Neben der Asylpolitik ist für die AfD in Sachsen die Bildungspolitik das wichtigste Thema im Wahlkampf für die Landtagswahl am 1. September. Sachsen sei der „Einäugige unter den Blinden“ bei der Bildung, sagte AfD-Spitzenkandidat Jörg Urban im ZDF-Morgenmagazin. Es müssten die vorhandenen Lehrkräfte aktiviert werden. So sollten Teilzeitkräfte zur Vollzeit und Ruheständler zur Verlängerung ihrer Arbeit motiviert werden.

Zudem müsse die Zuwanderung deutlich begrenzt werden. Sachsen solle „unattraktiv für Menschen gemacht werden, die nur in unser Sozialsystem einwandern wollen und im schlimmsten Fall kriminell werden“, betonte Urban.

Laut ZDF-Politbarometer liegt die CDU mit 34 Prozent vor der AfD (30 Prozent). Es folgt das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) mit 11 Prozent. SPD und Grüne kämen auf jeweils 6 Prozent, den Linken droht mit 4 Prozent ein Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde. Nach diesen Umfragewerten könnte die CDU ihr bisheriges Bündnis mit SPD und Grünen fortsetzen.