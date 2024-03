Zwickau - Nach Bauernprotesten an und auf der Autobahn 72 bei Zwickau ermittelt die Polizei wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. Am Donnerstagabend hätten vier Traktoren die Autobahn zwischen Stollberg-Nord und Zwickau-Ost blockiert, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie seien mit Tempo 20 nebeneinander Richtung Hof gefahren und hätten die Autobahn dann vermutlich über einen Versorgungsweg verlassen. Zu größerem Stau sei es allerdings nicht gekommen, hieß es auf Nachfrage.

Nun werden Zeugen gesucht, die Angaben zu den Fahrern machen können oder durch die Traktoren behindert wurden. Weitere unangemeldete Versammlungen habe es an den Anschlussstellen Zwickau-Ost und Zwickau-West gegeben. Dabei hätten die Bauern zeitweise mit ihren Traktoren die Auffahrten zur A72 in Zwickau-Ost blockiert.

Landwirte hatten am Donnerstagabend mehrere Autobahnbrücken in Sachsen besetzt. Die Vereinigung Land schafft Verbindung hatte von mehr als 20 Aktionen mit zusammen 800 Teilnehmern gesprochen. Die rund einstündigen Aktionen seien mit den zuständigen Behörden abgesprochen und genehmigt, hatte ein Sprecher erklärt. Die Autobahnen seien weiter befahrbar gewesen. Die Polizeidirektion Zwickau sprach dagegen von vier nicht angemeldeten Versammlungen und einer Blockade der Autobahn 72.