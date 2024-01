Magdeburg/Stendal - Mit einer Sternfahrt nach Stendal und einer Blockade der Elbbrücke bei Tangermünde haben Landwirte in Sachsen-Anhalt die bundesweiten Bauernproteste fortgesetzt. Die Elbbrücke sei bis zum Mittag eine halbe Stunde offen und dann wieder eine halbe Stunde zu, sagte eine Polizeisprecherin in Stendal am Donnerstag. An einem Fahrzeugkorso im Stadtgebiet von Dessau sollen sich laut Polizeiangaben etwa 300 Fahrzeuge beteiligen. In dem Gebiet sei bis in die Abendstunden mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, hieß es.

Im Raum Magdeburg und Halle (Saale) waren am Morgen zunächst noch keine Blockanden von Autobahnzufahrten oder Bundesstraßen bekannt.

Die Proteste der Landwirte richten sich gegen geplante Subventionskürzungen der Bundesregierung. Schrittweise abgeschafft werden soll danach die Steuerbegünstigung auf Agrardiesel. Dass die Ampelkoalition einen Teil ihrer Kürzungspläne zurückgenommen hat, reicht dem Bundesbauernverband nicht aus.