Braunschweig - Landwirte haben die Autobahn 2 zwischen Braunschweig-Watenbüttel und Peine-Ost blockiert - und Mist, Baumstämme und Autoreifen auf die Fahrbahn gekippt. Die Autobahn sei in Richtung Hannover gesperrt, der Verkehr werde in Watenbüttel abgeleitet, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der Verkehr staute sich zeitweise auf bis zu acht Kilometern Länge. Da die Fahrbahn aufwendig von einer Spezialfirma gereinigt werden musste, sollte die Autobahn noch voraussichtlich bis zum frühen Nachmittag gesperrt bleiben. Die Polizei nahm Ermittlungen zu dem nicht angemeldeten Protest auf.

Nach Angaben der Polizei waren am Freitagmorgen insgesamt rund 60 Landwirtinnen und Landwirte mit 40 landwirtschaftlichen Fahrzeugen an der Aktion beteiligt. Zunächst hatte die Polizei am Freitagmorgen noch etwa halb so viele beteiligte Landwirte und Fahrzeuge gemeldet. Die Baumstämme, die alten Autoreifen und den Mist luden die Bauern auf der Fahrbahn nahe der Raststätte Zweidorfer Holz ab. Nachdem die Landwirte von der Polizei im Konvoi von der Autobahn geleitet wurden, fuhren sie auf Landstraßen weiter.

Die Kommunikation mit den Landwirten sei „schwierig“, sagte ein Polizeisprecher. Anders als bei vorangegangenen Protesten verhielten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer demnach „unkooperativ“. „Die Blockade der Autobahn mit Fahrzeugen und Gegenständen stellt eine neue Art des Protestes für die Polizei Braunschweig dar“, teilten die Beamten mit.

Polizisten stellten die Identität der rund 60 Landwirtinnen und Landwirte fest. Es wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet.