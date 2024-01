Magdeburg - Zahlreiche Landwirte wollen am Mittwoch im Zuge ihrer Protestwoche die meisten Autobahn-Auffahrten in Sachsen-Anhalt blockieren. Von 9.00 bis 13.00 Uhr werde es Mahnblockaden an 65 Auffahrten geben, teilte der Landesbauernverband auf seiner Internetseite mit. An einzelnen Auffahrten werde es keine Aktionen geben, weil diese für die Logistik der vom Hochwasser betroffenen Regionen frei gehalten werden sollen.

Wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte, soll die Durchfahrt unter anderem für Rettungs- und Feuerwehrkräfte zu jeder Zeit gewährleistet sein. Dies gelte ebenso für eilige Arzneimittel, Dialysefahrten und Krankentransporte. Die Polizei rät, Autobahnauffahrten weiträumig zu umfahren und Rettungswege frei zu halten. Nicht betroffen sein sollen nach Polizeiangaben unter anderem die Auffahrten Magdeburger Kreu“ und Magdeburg Zentrum sowie die Anschlussstellen Halle und Dessau-Süd in Richtung Berlin. Nach Angaben der bundeseigenen Autobahn GmbH gibt es in Sachsen-Anhalt 81 Autobahn-Auffahrten.

Seit Montag kommt es in Sachsen-Anhalt zu Protesten von Landwirten gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Am Montag beteiligten sich nach Angaben des Innenministerium rund 8000 Menschen an den Protesten.