Eine rote und eine weiße Rose stehen an einem Denkmal für Johann Sebastian Bach in der Georgenkirche.

Mühlhausen/Erfurt - Bei Wohnzimmerkonzerten, in Musikschulen und in anderen Räumen wird am Freitagabend zu Ehren des Komponisten Johann Sebastian Bach musiziert. Das kündigten die Thüringer Bachwochen am Montag an. Bei der Langen Nacht der Hausmusik bekommen Besucher wieder vielerorts in Thüringen Musik dort zu hören, wo sie schon zu Bachs (1685-1750) Zeiten stattgefunden hat. Denn die Kammermusik und das Musizieren zuhause spielte bei Bach eine bedeutende Rolle, so die Festival-Macher.

Rund 100 Konzerte in verschiedenen Thüringer Orten sind ab dem späten Freitagnachmittag geplant. Amateure wie Profis sind zu hören, Kinder wie Erwachsene. Die Konzerte sind für die Besucher kostenfrei, allerdings sind die Platzkapazitäten abhängig von der jeweiligen Wohnungs- oder Hausgröße. Dabei wird nicht nur Barockmusik gespielt: Mitunter stehen auch Techno, Celtic-Folk und anderes auf dem Programm. Viele Veranstaltungen finden in Erfurt, Weimar, Mühlhausen und Bad Salzungen statt. Aber auch in zahlreichen kleineren Orten sind Konzerte geplant.

Die Thüringer Bachwochen selbst beginnen am 21. März - dem Geburtstag des berühmten Musikers. Sie enden am 14. April nach 50 Veranstaltungen in ganz Thüringen und nach mehr als 100 Terminen als Teil regionaler Formate und Aktionen. Das Motto in diesem Jahr lautet „Leben“.

Thüringen gilt als Stammland der Musikerfamilie Bach. Johann Sebastian Bach wurde in Eisenach geboren, er wirkte unter anderem in Arnstadt, Dornheim, Mühlhausen und Weimar.