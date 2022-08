Lange Nacht der Museen so stark besucht wie vor Corona

Berlin - Die lange Nacht der Museen in Berlin hat bei ihrer ersten Ausgabe seit Pandemie-Beginn die gewohnten Besucherzahlen erreicht. Mehr als 40.000 Menschen kamen am Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag in die 70 Museen, wie die Veranstalter mitteilten. „Comeback gelungen“, bilanzierte Kulturprojekte-Geschäftsführer Moritz von Dülmen. Die Erwartungen seien übertroffen worden.

Bei der Langen Nacht von 18.00 bis 2.00 Uhr galt ein Ticket für alle Häuser. Dazu gehören etwa die Museumsinsel, das Humboldt Forum, das Deutsche Historische Museum und das Technikmuseum, aber auch die Berlinische Galerie, das Computerspielemuseum, die Deutsche Kinemathek und das Bud-Spencer-Museum.