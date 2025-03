Die Besucher der Leipziger Buchmesse brauchen vormittags viel Geduld. Vor dem Einlass ist Warten in langen Schlangen angesagt. Das war an allen Messetagen so, am Samstag aber besonders ausgeprägt.

Leipzig - Am traditionell besucherstärksten Tag der Leipziger Buchmesse haben sich am Samstag lange Schlangen vor dem Einlass gebildet. Auch an den beiden Vortagen ging es vormittags nicht ohne Warten in die Messehallen. Am Samstag war der Andrang allerdings besonders groß, wie Sprecher Felix Wisotzki sagte.

Die Messe habe auch eine Veränderung im Besucherverhalten festgestellt. Anders als in den Vorjahren sei der Großteil der Gäste jeweils pünktlich zur Öffnung gegen 10.00 Uhr auf das Messegelände geströmt. Das habe zu den Staus am Einlass geführt.

An den ersten beiden Tagen zählte die Buchmesse 96.000 Besucherinnen und Besucher. Das waren rund 8.000 mehr als bei der Messe-Halbzeit im Vorjahr. Die Bücherschau hat noch bis zum Sonntag geöffnet.