Bauarbeiten sorgen am ersten Tag der Herbstferien für große Verzögerungen im Stadtverkehr. Auf der Autobahn kann es zwei Stunden länger dauern. Auch bei der S-Bahn sind zentrale Linien eingeschränkt.

Lange Staus und S-Bahn-Einschränkungen in Berlin

Berlin - Urlaubsfahrer und Pendler müssen sich am ersten Ferientag in Berlin auf erheblich längere Fahrzeiten im Straßen- und Bahnverkehr einstellen. Baustellen sorgten am Morgen auf vielen Straßen für lange Staus.

Auf der Stadtautobahn 100 wurde Richtung Wedding der Tunnel Ortsteil Britz wegen zu hoher Verkehrsbelastung gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) auf der Plattform X mitteilte. Es sei mit mehr als 120 Minuten Verzögerung zu rechnen, hieß es zuvor bereits. Zwischen Gradestraße und Alboinstraße steht Richtung Wedding wegen Fahrbahnerneuerungen nur eine Spur zur Verfügung.

Auch bei der S-Bahn gibt es aktuell große Einschränkungen zu rechnen. Auf den Linien S1, S8, S85, S45, S46, S47 und S9 kommt es am Morgen zu Verspätungen und einzelnen Ausfällen. Als Grund nennt die Berliner S-Bahn auf X Reparaturarbeiten an zwei Signalen.

Hinzu kommt eine Reihe geplanter Sperrungen: Auf der Ringbahn fährt für die nächsten zwei Wochen zwischen Wedding und Greifswalder Straße kein Zug. Zwischen den beiden Stationen ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die S-Bahn testet dort nach eigenen Angaben ein neues Zugsicherungssystem und sperrt deshalb für Messfahrten die Strecke.

Ab nächster Woche werden zudem alle Linien unterbrochen, die durch den Nord-Süd-Tunnel fahren. Betroffen sind nach Angaben der S-Bahn die Strecken zwischen Nordbahnhof und den nördlichen Bahnhöfen Heinersdorf, Wittenau und Alt-Reinickendorf.