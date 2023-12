Berlin - Nach dem Sieg gegen den 1. FC Köln hatte Chefcoach Nenad Bjelica noch eine gute Nachricht für die Profis des 1. FC Union Berlin. Der Trainingsfrühstart schon am 28. Dezember fällt flach. Die Eisernen bereiten sich doch erst vom 2. Januar (15.00 Uhr) an auf die restliche Saison in der Fußball-Bundesliga vor. Noch am Vortag hatte Bjelica erwogen, auf einen Plan seines Vorgängers Urs Fischers zurückzugreifen und noch vor Silvester die Vorbereitung zu starten.

Das 2:0 am Mittwochabend gegen Köln im Abstiegskampf sorgte nun aber möglicherweise für den Ausschlag, etwas länger Pause zu machen. Zudem tat sich Union schwer, für den 30. Dezember einen Testspielgegner zu finden. Nach enttäuschenden Monaten gehen die Berliner als Tabellen-15. in die kurze Winterpause. Die Saison geht für Union am 13. Januar mit dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg weiter.