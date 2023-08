Frank Feldhus ist an der ostfriesischen Leybucht in der Nordsee.

Wangerooge - Der Langstreckenschwimmer Frank Feldhus ist unterwegs: In nur 48 Stunden will der Oldenburger alle sieben Ostfriesischen Inseln von Wangerooge bis Borkum abschwimmen. Am Sonntag schwamm der 63-Jährige von Wangerooge aus los - geplant ist, von Inselufer zu Inselufer durch die Seegatten, also die Strömungsrinnen zwischen den Inseln, zu schwimmen. Das entspricht zusammengerechnet einer Schwimmstrecke von rund 30 Kilometern. Am Montagabend wolle er auf Borkum sein, sagte Feldhus im Vorfeld.

Mit der Aktion will er auf den Schutz der Ressource Trinkwasser aufmerksam machen und gegen die Verschmutzung der Meere kämpfen.

Für seine Inseltour wechselt sich Feldhus mit zwei Läufern ab, die jeweils über die Inseln von Osten bis Westen laufen. Nach der Ankunft der Läufer im Westen der Insel Wangerooge schwimmt Feldhus dann durch das Seegatt bis nach Spiekeroog. Auf Spiekeroog übernehmen wieder die Läufer, die per Boot die Insel wechseln werden. Sie sollen insgesamt rund 83 Kilometer über alle Inseln zurücklegen. Nach Spiekeroog folgen dann Langeoog, Baltrum, Norderney, Juist und Borkum. Auf Baltrum soll es eine mehrstündige Pause geben.

Mit dem Schwimmen unter extremen Bedingungen kennt Feldhus sich aus: Schon im vergangenen Jahr hatte der 63-Jährige alle sieben Ostfriesischen Inseln in sieben Tagen vom Festland aus angeschwommen. Damals legte er 66 Kilometer zurück.