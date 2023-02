Hannover (dpa/lni) - Die Ägyptologin und Religionswissenschaftlerin Lara Weiss wird neue Geschäftsführerin des Hildesheimer Roemer- und Pelizaeus-Museums. Die 42-Jährige übernehme die Stelle am 1. Mai, teilte das Museum am Dienstag mit. Das beschloss der Verwaltungsausschuss am Montagnachmittag. Die Stelle war seit dem vergangenen Oktober ausgeschrieben, am Auswahlverfahren war eine Findungskommission beteiligt. Die promovierte Ägyptologin und habilitierte Religionswissenschaftlerin Weiss werde Nachfolgerin von Interimsgeschäftsführerin Doreen Götzky. Die 42-Jährige sei für zunächst fünf Jahre bestellt worden.

Im vergangenen Juli war bekannt geworden, dass für das von Insolvenz bedrohte Roemer- und Pelizaeus-Museum mit seiner einzigartigen altägyptischen Sammlung ein Konzept zur Neustrukturierung entwickelt wurde. Die Stadt Hildesheim stellte 1,6 Millionen Euro zur Rettung zur Verfügung. Die damalige Museumsdirektorin Regine Schulz zog sich aus der Geschäftsführung zurück, um sich auf ihre Aufgabe als wissenschaftliche Leiterin zu konzentrieren. Schulz war mehr als zehn Jahre an der Spitze des Hauses, ihr Vertrag läuft nach Angaben eines Sprechers bis Januar 2024.

Weiss habe den Aufsichtsrat des Museums mit kompetenter und zukunftsweisender Art überzeugt, sagte der Vorsitzende des Gremiums, Ulrich Kumme. Der Hildesheimer Oberbürgermeister Ingo Meyer hob ihre Fachkenntnis und langjährige Erfahrung mit internationalen Ausstellungsprojekten und Forschungsvorhaben hervor. Sie habe „vielversprechende konzeptuelle Ideen vorgelegt und ist hochmotiviert, diese gemeinsam mit den Mitarbeitenden weiterzuentwickeln“, sagte der parteilose Politiker.

Die in Berlin geborene Weiss studierte Ägyptologie an der Universität Leiden in den Niederlanden und an der Humboldt-Universität Berlin, sie promovierte 2012 in Göttingen. Seit 2014 ist sie Kuratorin der ägyptischen Sammlungen am Nationalmuseum für Altertümer in Leiden, wo sie etwa die ständige Ägypten-Ausstellung erneuerte und zudem zur Felddirektorin der Leiden-Turin-Ausgrabungen im ägyptischen Sakkara ernannt wurde.