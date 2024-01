Lärm und Funkenflug verraten Fahrraddieb in Hinterhof

Berlin - Ein Fahrraddieb hat sich mit heftigem Lärm und Funken seines Trennschleifers in Berlin-Friedrichshain selber verraten. Ein Anwohner in der Krachtstraße hörten in der Nacht zu Dienstag gegen 1.50 Uhr den Krach der Maschine im Hinterhof, mit der der Mann ein Fahrradschloss zerstörte, wie die Polizei mitteilte. Beim Blick aus dem Fenster sah der Anwohner Funken sprühen. Der Dieb verschwand mit dem Rad. Der Zeuge alarmierte die Polizei und folgte dem Täter. Polizisten konnten den Mann festnehmen sowie Werkzeug und das gestohlene Rad beschlagnahmen.