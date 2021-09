Laschet und Merz besuchen CDU-Fraktion

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (r) und CDU Wirtschaftsexperte Friedrich Merz in Stuttgart.

Stuttgart - Ungeachtet der schlechten Umfragewerte hat Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet am Mittwoch Rückendeckung von der CDU-Landtagsfraktion in Baden-Württemberg erhalten. „Wir werden einen Kanzler Armin Laschet bekommen, gar keine Frage. Und dafür kämpfen wir“, sagte Ex-Finanzminister Willi Stächele nach Angaben von Teilnehmern in Stuttgart, woraufhin die Abgeordneten Laschet stehend applaudierten.

CDU-Chef Laschet und Wirtschaftsexperte Friedrich Merz waren nach ihrem Auftritt bei Südwestmetall für 20 Minuten bei der Klausur der CDU-Fraktion vorbeigekommen. Laschet verwies dem Vernehmen nach erneut darauf, dass vor allem die Familienunternehmen in Baden-Württemberg leiden würden, wenn es eine rot-grün-rote Bundesregierung gebe. Merz sagte demnach, auf den letzten Metern vor der Bundestagswahl müsse die CDU die „Samthandschuhe einpacken“. Die Union liegt in Umfragen derzeit klar hinter der SPD.