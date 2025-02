Frankfurt/Main - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat in einem Last-Minute-Transfer Stürmer Michy Batshuayi von Galatasaray Istanbul verpflichtet. Der belgische Nationalspieler erhält bei der Eintracht einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027, wie die Hessen mitteilten. Zu den Ablösemodalitäten machten die Frankfurter keine Angaben.

Batshuayi war erst im vergangenen Sommer vom Stadtrivalen Fenerbahce zu Galatasaray gewechselt und ist in den vergangenen Jahren auch noch für einige andere Clubs in Europa aktiv gewesen. Auch in der Bundesliga spielte der 31-Jährige schon: 2018 wurde er vom FC Chelsea an Borussia Dortmund ausgeliehen.