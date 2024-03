Hann. Münden - Ein brennender Lastwagen hat auf der Autobahn 7 in Richtung Süden eine Sperrung verursacht. Das Fahrzeug steht zwischen den Anschlussstellen Hann. Münden-Hedemünden und Lutterberg auf der Fahrbahn in Richtung Kassel, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Sperrung an der Landesgrenze zwischen Niedersachsen und Hessen dürfte einige Stunden dauern, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Polizei vermutet, dass der Laster Klebstoff geladen hatte. Auch über eine Stunde nach Beginn des Feuers war es nicht gelöscht. Wegen der starken Rauchentwicklung war auch die Fahrbahn in Richtung Hannover zeitweise gesperrt. Auf der gesperrten Gegenfahrbahn staute sich der Verkehr auf über zehn Kilometern, wie die Polizei mitteilte. Der Bereich sollte weiträumig umfahren werden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.