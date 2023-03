Perleberg/Neuruppin - Ein mit Betonteilen beladener Laster ist auf der Bundesstraße 5 bei Perleberg (Prignitz) aus noch ungeklärter Ursache gegen einen Straßenbaum gefahren und hat dabei Teile der Ladung verloren. Ein Fahrer, der mit seinem Auto gegen eines auf der Straße liegenden Betonteile fuhr, wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Neuruppin am Montag mitteilte. Der Fahrer eines weiteren Wagens verletzte sich leicht, als er in dem Stau, der sich an der Unfallstelle bildete, wenden wollte und dabei mit einem Rettungswagen zusammenstieß.

Der Laster war aus Perleberg kommend Richtung Karstädt unterwegs, als er am Montagmorgen nahe dem Anschluss Schönfeld gegen den Baum fuhr. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Straße sollte voraussichtlich noch bis zum Nachmittag voll gesperrt bleiben.