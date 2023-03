Leipzig - Beim Rückwärtsrangieren hat ein Laster in Leipzig eine Fußgängerin erfasst und tödlich verletzt. Die 69-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie ihren Verletzungen erlag, wie die Polizei mitteilte. Die Frau war bei dem Unfall am Freitagmittag hinter dem Laster gelaufen. Neben einem Rettungswagen kamen ein Rettungshubschrauber und ein Notarzt zum Einsatz. Ein Drogenschnelltest bei dem 49-jährigen Fahrer des Lkw reagierte laut Polizei positiv auf Cannabis. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.