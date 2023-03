Bremen - Ein Lasterfahrer ist nach einem medizinischen Notfall auf der Autobahn 1 in Bremen in der Nacht zu Freitag gestorben. Der 65-Jährige hatte vermutlich wegen des Notfalls die Kontrolle über den Lastwagen verloren, wie die Polizei mitteilte. Sein Laster prallte daraufhin über eine Strecke von rund einem Kilometer mehrmals in die rechte Leitplanke, bis er schließlich quer auf der Straße zum Stillstand kam. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen starb der Mann noch an der Unfallstelle.