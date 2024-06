Bad Klosterlausnitz - Ein mit Musikinstrumenten beladener Lastkraftwagen ist am Sonntagmorgen auf der Autobahn 9 in Thüringen verunglückt, die beiden Fahrer blieben unverletzt. Die Thüringer Autobahnpolizei ging davon aus, dass der Transporter im Auftrag der Berliner Philharmoniker in Richtung München unterwegs war. Das Orchester verneinte das aber auf Nachfrage. Der Sachschaden wurde auf 60.000 Euro beziffert. Inwieweit Instrumente betroffen waren, wusste die Polizei nicht. Normalerweise werden Musikinstrumente in robusten Transportboxen verstaut.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall zwischen den Anschlussstellen Eisenberg und Bad Klosterlausnitz gegen 4.30 Uhr. Der 59 Jahre alte Lkw-Fahrer sei aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und durchfuhr die Bankette. Daraufhin habe er mit einer Lenkbewegung das Gespann wieder auf die Piste bringen wollen. Der Anhänger fing an zu schlingern und kippte schließlich auf die Fahrbahn. Der rechte und mittlere Fahrstreifen wurden blockiert. Die Ladung selbst blieb im Anhänger, wie es hieß. Die Fahrbahn blieb für zwei Stunden voll gesperrt.