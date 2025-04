Zwickau - Auf der Autobahn 72 in Richtung Leipzig ist am späten Freitagabend ein Lastwagen in Brand geraten. Das Feuer brach kurz vor Mitternacht hinter der Anschlussstelle Zwickau-West vermutlich im Motorraum des Fahrzeugs aus, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig auf den Standstreifen retten und blieb unverletzt. Der Lastwagen wurde durch den Brand erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt, hinzu kommen rund 10.000 Euro Schaden an der Fahrbahn.

Die Feuerwehr war mit 67 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand vollständig löschen. Die Autobahn blieb in dem Bereich bis zum Morgen um 6.00 Uhr gesperrt.