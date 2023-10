Berlin - Mehrere Insassen eines Busses sind bei einem Unfall mit einen Lastwagen in Berlin-Malchow verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr wurden am Mittwoch zehn Menschen zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Insgesamt habe es elf Verletzte gegeben, sagte ein Feuerwehrsprecher. Drei hätten mittelschwere Verletzungen erlitten, die anderen seien leicht verletzt. Auch der Lastwagenfahrer sei bei dem Auffahrunfall verletzt worden.

Die Feuerwehr war nach Angaben des Sprechers mit 44 Einsatzkräften vor Ort. Auch ein Hubschrauber und zehn Rettungswagen seien vor Ort gewesen. Die Polizei konnte zunächst keine Angaben zur Unfallursache machen. Auf Fotos, die die Feuerwehr bei der Internetplattform X (vormals Twitter) veröffentlicht, war ein stark beschädigtes Heck des Linienbusses zu sehen.