Berlin - Ein Lastwagen ist am frühen Samstagmorgen in Berlin-Mitte in der Lichtenberger Straße komplett ausgebrannt. Die Flammen griffen zudem auf ein weiteres Auto über, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei geht von einer Brandstiftung aus. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.