Lastwagen in Zwickau brennt: Rund 120.000 Euro Schaden

Feuerwehrleute stehen an einem Einsatzort.

Zwickau - Bei einem Brand eines Lastwagens in Zwickau ist ein Schaden von etwa 120.000 Euro entstanden. Der 59 Jahre alte Fahrer wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der Brand war aus zunächst ungeklärter Ursache am Sonntagnachmittag im Fahrerhaus des Lastwagens auf einem Firmengelände entstanden. Als das Feuer ausbrach, befand sich der Fahrer im Lkw - woraufhin er mit drei Kollegen versuchte das Feuer zu löschen. Schließlich rückte die Zwickauer Feuerwehr an und löschte. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei.