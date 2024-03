Leuna - In Leuna (Saalekreis) hat ein Feuer am Donnerstagabend einen Schaden von mehr als einer Million Euro verursacht. Ersten Erkenntnissen zur Folge sei zunächst ein Lkw in Brand geraten, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Das Feuer habe von dort auf eine Lagerhalle übergegriffen. In der Halle seien Büromaterialien, Bodenbeläge und Tapeten aufbewahrt worden. Der Laster und die Halle brannten vollständig aus. Durch die extreme Hitze wurden außerdem ein weiteres Firmenfahrzeug und die Laube eines angrenzenden Kleingartens beschädigt.

Aufgrund einer sehr starken Rauchentwicklung und des Funkenfluges wurde die Bevölkerung gewarnt. Zudem war die Landstraße 182 während der Löscharbeiten gesperrt. Die Feuerwehr war mit 117 Einsatzkräften und 25 Löschfahrzeugen im Einsatz.

Nach Angaben des Sprechers gab es keine Verletzten. Zur Brandursache werde ermittelt. Allein der Schaden an der Lagerhalle belaufe sich auf mehr als eine Million Euro. Dazu entstanden weitere 50.000 Euro Schaden an dem ausgebrannten Lkw, sowie 15.000 Euro Schaden an dem Firmentransporter und 500 Euro am Dach der Gartenlaube.