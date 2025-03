Die Autobahn war in Richtung München zeitweise gesperrt. (Symbolbild)

Münchberg - Einen Bürocontainer hat ein Lastwagen in Bayern auf der Autobahn 9 bei Münchberg (Landkreis Hof) verloren. Der 46 Jahre alte Fahrer habe während der Fahrt einen medizinischen Notfall erlitten, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Lastwagen prallte demnach gegen eine Leitplanke, und einer der drei geladenen Bürocontainer fiel von der Ladefläche.

Der Fahrer eines dahinter fahrenden Lastwagens habe richtig reagiert, sagte der Sprecher. Er habe rechtzeitig gebremst und die Straße mit seinem Fahrzeug so gesperrt, dass niemand mit dem verlorenen Container zusammenstieß.

Der 46-Jährige mit Wohnsitz in Sachsen hatte nach eigener Aussage ein medizinisches Problem, wie die Polizei mitteilte. Er kam demnach leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die Autobahn war etwa fünfeinhalb Stunden in Richtung München gesperrt. Zur Unfallursache ermittele die Polizei. Den Schaden schätzten die Beamten nach eigenen Angaben auf etwa 110.000 Euro.