Brunn am Gebirge - Ein 32-jähriger Lastwagenfahrer hat mit seinem Transporter in Österreich das Gebäude einer Pfingstkirche gerammt. Der Mann sei in Brunn am Gebirge bei Wien mehrmals gegen das Haus gefahren, berichtete die Polizei. Ein Polizeisprecher erklärte, der Fahrer habe als Motiv angegeben, die Kirche habe sein Leben zerstört. Verletzt wurde niemand, am Objekt selbst entstand nach Angaben der Behörden „immenser Sachschaden“.

Der 32-Jährige, der seit 2020 in Österreich lebt, habe sich widerstandslos festnehmen lassen, hieß es. Zunächst hatte das Landeskriminalamt Niederösterreich die Ermittlungen übernommen, nun werden die Erhebungen vom Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) geführt. Der Mann soll bereits vor einigen Wochen in der Pfingstkirche auffällig geworden sein und eine Bibel zerrissen haben.