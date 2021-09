Lastwagenfahrer stirbt bei Auffahrunfall auf der Autobahn 8

Pforzheim - Bei einem Auffahrunfall auf der A 8 bei Pforzheim ist am Donnerstag ein Lastwagenfahrer ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben prallte der 59 Jahre alte Fahrer am Vormittag in Richtung Karlsruhe auf zwei weitere Sattelzüge, nachdem der Verkehrsfluss ins Stocken gekommen war.

Die 44 Jahre alte Fahrerin eines der beiden vorderen Sattelzüge habe vergeblich versucht ihr Fahrzeug noch zur Seite zu lenken. Der Laster des 59 Jahre alten Fahrers prallte den Angaben zufolge auf den Sattelzug der Frau; außerdem auf einen weiteren Lastwagen, den ein 39 Jahre alter Mann gesteuert hatte.

Die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht, der 59 Jahre alte Mann starb nach Angaben eines Polizeisprechers noch am Unfallort. Der entstandene Schaden bewege sich im sechsstelligen Bereich. Die Autobahn war während der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn bis zum Nachmittag komplett gesperrt.