Dransfeld - Ein Lastwagenfahrer aus Thüringen ist bei einem Unfall nahe Dransfeld im Landkreis Göttingen ums Leben gekommen. Der 57-Jährige war mit seinem Fahrzeug am Montag aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Straße abgekommen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der mit Schüttgut beladene Sattelzug kippte demnach auf die Seite und der Fahrer wurde in der Fahrerkabine eingeklemmt. Die Unfallursache ist noch unklar.