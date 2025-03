Bei Kaffee wird Francesco Bozzato zum Künstler und der Milchschaum zu seiner Leinwand. Seine farbenfrohen Motive sind alle trinkbar, betont er. Wie bekommt er das hin? Was ist sein Geheimnis?

Kunst im Kaffee: Der Milchschaum verwandelt sich in ein berühmtes Werk des Malers Vincent van Gogh.

Bayreuth - Ein Herz im Cappuccino-Milchschaum bekommt man in vielen Cafés. Wie wäre es stattdessen mit knalligen Mustern, einem Baum mit buntem Herbstlaub und Kunstwerken von Picasso oder Vincent van Gogh? Francesco Bozzato aus Bayreuth zaubert all diese Motive in Farbe auf den Cappuccino.

Seine Videos in den sozialen Medien bringen regelmäßig viele Tausend Klicks - und dem Café seiner Familie inzwischen auch Gäste aus dem Ausland, wie der 23-jährige Bozzato erzählt. Seit etwa einem Jahr zeige er seine Kaffee-Kreationen im Internet. „Viele Leute kommen extra für diese Kunstwerke zu uns.“

Das Geheimnis sind die Farben

Für seine „Latte Art“ verwendet Bozzato spezielle Lebensmittelfarben, die er nach eigenen Angaben mit Hilfe eines Experten entwickelt hat, damit sich diese nicht mit dem Milchschaum vermischen. Diese könne man nirgendwo kaufen, sagt Bozzato. Deshalb habe er auch schon Fragen nach der Rezeptur bekommen, die er aber nicht verrate. „Das ist ein Geheimnis.“

Cappuccino mit farbigem Milchschaum - nicht alle Kundinnen und Kunden seien sofort begeistert gewesen, gibt er zu. „Am Anfang war die Reaktion ein bisschen zurückhaltend.“ Vor allem wegen der Farben. Diese seien vegan, glutenfrei und zum Verzehr geeignet, betont Bozzato.

Zeichnungen und Gold auf dem Milchschaum

Für die Kunstwerke gibt der 23-Jährige die Farben in den Milchschaum und gießt diesen mit gekonnten Bewegungen auf den Kaffee. Bei manchen Motiven kommen aber auch Pinsel oder Farbflaschen mit feinen Spritzaufsätzen zum Einsatz.

Damit zeichnet er feine Linien auf den Milchschaum und erschafft so zum Beispiel Landschaften und Schmetterlinge, oder er malt berühmte Gemälde nach. Das funktioniere aber nur auf kaltem Kaffee und einem speziellen kalten Milchschaum - und nehme etwas mehr Zeit in Anspruch, sagt er. „Das sind Kreationen, die sind aufwendiger.“ Manchmal garniere er diese sogar mit Gold.