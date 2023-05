Erfurt - Ein 21-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall auf einem Betriebsgelände in Erfurt schwer verletzt worden. Der Akku eines Laubbläsers war aus unbekannter Ursache plötzlich in Brand geraten, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Der 21-Jährige erlitt dadurch schwere Verbrennungen im Gesicht. Daraufhin wurde er am Donnerstagnachmittag mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik in Halle gebracht.