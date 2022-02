Überraschende Einblicke auf OnlyFans: Das wünscht sich Laura Müller am meisten

Seit kurzem ist Laura Müller auf OnlyFans auch ohne den Wendler unterwegs. Auf ihrem eigenen Kanal gibt sie Fans nicht nur intime Einblicke aus ihrem Privatleben, sondern verrät auch, was sie sich am meisten wünscht.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Nachdem Michael Wendler und Laura Müller bereits seit November 2021 mit einem gemeinsamen Account auf der Bezahlplattform OnlyFans vertreten sind, hat sich das 21-jährige It-Girl aus Tangermünde inzwischen selbstständig gemacht.

Nachdem der gemeinsame Account mit ihrem Ehemann bei den Fans zwar Hoffung auf nackte Haut schürte, am Ende aber vor allem Nebensächlichkeiten und Alltag bot, soll nun offenbar ein zweiter Account für mehr Fans und vor allem mehr Geld sorgen

Laura Müller ohne Michael Wendler auf OnlyFans unterwegs

Seit rund einer Woche betreibt die Sachsen-Anhalterin ihren einen eigenen Kanal, auf dem sie ihren Fans Einblicke in ihr Privatleben und heiße Schnappschüsse verspricht – allerdings nur, wenn sie bereit sind, dafür kräftig zu zahlen. Einige private Infos von Laura Müller gibt es jedoch völlig kostenlos: Auf OnlyFans hat sie auch ihren Amazon-Wunschzettel verlinkt.

Das steht auf Laura Müllers Amazon-Wunschliste

Wer Laura Müller nicht nur mit einem OnlyFans-Abo unterstützen möchte, hat zusätzlich die Möglichkeit, ihr Wunschprodukte auf Amazon zu kaufen. Auf Lauras Liste befindet sich unter anderem ein Dampfschrank zur Reinigung von Kleidung und Haushaltsgegenstände (ab 1.335 US-Dollar), ein knapp 650 US-Dollar teures Bügeleisen (plus Versandkosten) und ein zehnteiliges Kochgeschirr-Set (rund 600 US-Dollar).

Wer nicht ganz so tief in die Tasche greifen möchte, um Laura eine Freude zu machen, kann ihr stattdessen eine Kaffeemaschine für rund 190 US-Dollar oder ein Paar Apple AirPods Pro (ab 135 US-Dollar) schenken. Alternativ freut sich Laura aber auch über Geschenkgutscheine von Sephora, Victoria’s Secret oder Darden Restaurants (50 bis 100 US-Dollar).

Kurios: Nachdem Laura ihren Wunschzettel am Donnerstag veröffentlicht hatte, war dieser am Freitag plötzlich leer. Ob die Fans ihr so schnell alle ihre Wünsche erfüllt haben oder sie die Liste selbst ausgedünnt hat, ist jedoch unklar. Da jedoch einige Artikel als "momentan nicht verfügbar" eingestellt waren, erscheint es unwahrscheinlich, dass ihre Anhänger wirklich die ganze Liste leergekauft haben.