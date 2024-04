Cottbus/Potsdam - Die Lausitz erhält eine Medizinische Universität. Der Wissenschaftsrat als Beratungsgremium von Bund und Ländern hat dafür am Montag grünes Licht gegeben. Das teilte das Brandenburger Wissenschaftsministerium mit. Die Universität soll am 1. Juli 2024 gegründet werden, die ersten Studierenden sollen zum Wintersemester 2026/27 starten.

Es ist die neunte staatliche Hochschule in Brandenburg und die 37. staatliche Unimedizin in Deutschland - laut Wissenschaftsressort ist sie die einzige Universität bundesweit mit dem Schwerpunkt Gesundheitssystemforschung. Die Forschung an der neuen Universität soll Antworten auf Fragen der Versorgung der Zukunft liefern und die Weiterentwicklung des Gesundheitssystems unterstützen. Über den Namen der Universität haben die Beschäftigten des künftigen Uni-Klinikums Carl Thiem entschieden. Es soll zum digitalen Leitkrankenhaus ausgebaut werden. Der Wissenschaftsrat gab gleichzeitig Empfehlungen zur konzeptionellen Weiterentwicklung der Planungen. Diese soll am Dienstag in der Staatskanzlei vorgestellt werden. Ziel ist es, mit der Etablierung der Uni die Gesundheitsversorgung in der Lausitz zu stärken und junge Ärztinnen und Ärzte für Brandenburg auszubilden.

Vorgesehen sind nach Angaben des Wissenschaftsministeriums Investitionen von 3,7 Milliarden Euro über einen Zeitraum von 15 Jahren. Davon übernimmt der Bund 1,9 Milliarden Euro, das Land 1,8 Milliarden.

Für den Neubau der Uni sind 31.000 Quadratmeter Fläche nötig - das sind etwa vier Fußballfelder. 80 Professuren sollen beteiligt sein. Geplant sind an der Medizin-Uni 200 Studienplätze pro Jahr. Bis 2035 sollen 1300 Stellen in Forschung und Lehre geschaffen werden. Im Endausbau sollen etwa 1200 junge Menschen in Cottbus Medizin studieren. Die Brandenburgische Technische Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg wird mit der neuen Einrichtung kooperieren.