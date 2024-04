Berlin - Klassik und Jazz treffen auf Tanz und Theater: Beim Lausitz Festival kommen Künstler aus aller Welt Ende August wieder mit regionalen Akteuren im Grenzland zu Sachsen, Polen und Tschechien zusammen. Gespielt wird nach Angaben der Veranstalter an ungewöhnlichen Orten, darunter in Industriekomplexen, Kirchen und Architekturdenkmälern in Brandenburg und Sachsen. Der Kartenverkauf für Veranstaltungen an 30 Lausitzer Orten ist gestartet.

So wird es Jazz in der ältesten Brikettfabrik der Welt in Domsdorf geben. Das Industriedenkmal wird zum wiederholten Mal bespielt, was der Region Hoffnung gibt, wie die Leiterin des Museums, Kristin Rege-Uschner, bei der Vorstellung des Festivalprogramms in Berlin beschrieb. Das sei Wertschätzung, die von außen komme.

Eröffnet wird das Lausitz Festival 2024 am 25. August in Weißwasser mit “Othello/Die Fremden„ von William Shakespeare, inszeniert vom jungen Regisseur Marcel Kohler. Shakespeares Meisterwerk über zerstörerische Wut und „die Fremden“ habe einen aktuellen Bezug und werde als Stationendrama in der ehemaligen Glasfabrik Telux in Weißwasser inszeniert, kündigte der Regisseur an. Bei der Aufführung arbeitet er mit dem Stadtchor zusammen. In der Inszenierung solle nicht das Thema Rassismus im Fokus stehen, sondern die zwischenmenschlichen Beziehungen, erläuterte Othello-Schauspieler Leonard Burkhardt.

Auch die Regie-Legende Claus Peymann inszeniert für das Lausitz Festival - mit durchaus aktuellem Bezug. Zum 100. Todesjahr des Schriftstellers Franz Kafka bringt er in der Telux-Glasfabrik „Ein Bericht für eine Akademie“ auf die Bühne. Im Stück geht es um den radikalen Bruch im Lebensweg eines Außenseiters und einen erzwungenen Umgang mit einer neuen Lebenswelt in einer entfremdeten Gesellschaft.

Auf dem Wasser des Senftenberger Sees ist ebenfalls Theater zu erleben. In Koproduktion mit der neuen Bühne Senftenberg steht eine theatralische Bootsfahrt mit der Santa Barbara auf dem Programm. “Vineta oder Das schwarze Tal„ bringt Sagen, Legenden und Lebensläufe ans Licht mit der Frage: Was ist untergegangen mit den Dörfern, Kraftwerken und Systemen?

In der fünften Ausgabe des europäischen Kunstfestivals in der Lausitz sind rund 60 Veranstaltungen in zehn Sparten und acht Originalproduktionen zu erleben. Festivalintendant Daniel Kühnel hat für die diesjährige Ausgabe wieder einen Aspekt des Strukturwandels herausgegriffen.

Das Wort „Anderselbst“ solle eine Vielfalt von Erfahrungen beschrieben werden, die Menschen in Orten und Zeiten tiefgreifenden Wandels besonders intensiv prägten, erklärte er. „Die Art und Weise, wie wir dem Anderem begegnen, wie wir es betrachten, es beurteilen, seine Relevanz bewerten, formt das Selbst und das Andere - das eigene Gesicht und das Gesicht der Welt von Morgen.“ Das Mehrsparten-Festival (24.8 -14.9.) findet bereits zum fünften Mal statt. Schirmherren sind die Ministerpräsidenten von Brandenburg und Sachsen, Dietmar Woidke (SPD) und Michael Kretschmer (CDU).