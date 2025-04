Berlin - Beim Lausitz Festival verwandeln Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt die Region wieder in eine große Bühne. Das Festival (24. August bis 14. September) bietet neben Tanz, Theater und Konzerten unter anderem szenische Lesungen. Die Veranstaltungen finden an oft ungewöhnlichen Spielorten statt - darunter alte Fabriken, Kirchen und ein ehemaliges Bergwerk. Einige der Stücke wurden extra für das Festival inszeniert.

Es gehe nicht nur darum, aus der Region „einen Standort für erneuerbare Energien zu machen, sondern dass das Herz, dass die Seele auch angesprochen werden muss“, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) der Deutschen Presse-Agentur vor der Programmvorstellung in der sächsischen Landesvertretung.

„Die Botschaft ist klar“, sagte Brandenburgs Staatskanzlei-Chefin Kathrin Schneider (SPD). „Die Lausitz verändert sich. Sie ist interessant, weltoffen und voller Überraschungen.“ Der Ticketverkauf für die rund 30 Veranstaltungen in Südbrandenburg und Ostsachsen hat begonnen.

Kretschmer „muss zu Krabat“

Eröffnet wird das Festival mit einer Uraufführung in der ältesten Brikettfabrik der Welt in Domsdorf, die heute ein Technisches Denkmal ist. Das Stück „Sonettfabrik“ basiert textlich auf Sonetten des Dichters William Shakespeare. „Es erwartet uns ein ganz besonders magischer Ort“, sagte der österreichische Autor Michael Sturminger, der Regie führte.

Ein Comeback feiert „Othello/Die Fremden“, ebenfalls von Shakespeare. Wie im Vorjahr wird das Theaterstück in einer ehemaligen Glasfabrik in Weißwasser aufgeführt, inszeniert vom jungen Regisseur Marcel Kohler. In Görlitz bringt der Berliner Komponist Marius Felix Lange mit der Familienoper „Krabat“ die berühmte sorbische Sagengestalt auf die Bühne. Auch Kretschmer möchte sich das Stück ansehen. „Ich muss zu Krabat“, sagte er mit Blick auf das Programm. „Völlige Neuinszenierung, spektakulär.“

Geburtstagskonzert für Star-Komponisten

Zu einem der musikalischen Höhepunkte des Festivals zählt das Geburtstagskonzert für den estnischen Star-Komponisten Arvo Pärt. An seinem 90. Geburtstag können Besucherinnen und Besucher in Görlitz seinen Werken lauschen. Das Konzert wird europaweit live gestreamt. In Gedenken an den weltberühmten Komponisten Kurt Weill ist ein Liederabend mit der Sängerin Ute Lemper in Bautzen geplant. Er wäre in diesem Jahr 125 Jahre alt geworden.

Das Lausitz Festival findet bereits zum sechsten Mal statt, in diesem Jahr unter dem Motto „unsbewusst“. Den Veranstaltern zufolge soll es das „Wir“ und die Gemeinschaft in den Fokus stellen.