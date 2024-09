Cottbus - Das Lausitz Festival haben in diesem Jahr so viele Menschen besucht wie noch nie. Mit rund 60 Veranstaltungen in zehn Sparten und 22 ausverkauften Aufführungen feierte das Lausitz Festival „seine bislang erfolgreichste Ausgabe“, hieß es in einer Mitteilung der Veranstalter. Die Gesamtauslastung lag bei etwa 85 Prozent und entsprach einer Zuschauerzahl von etwa 10.200.

Die fünfte Ausgabe des europäischen Kunstfestivals unter dem Motto „Anderselbst“ bot vom 24. August bis 14. September verschiedene kulturelle Angebote in Südbrandenburg und Ostsachsen - von Klassikkonzerten über Jazz, Theater, Tanz, Film, Literatur, Liederabenden bis zu philosophischen Gesprächen.

Zu den Festival-Highlights gehörten unter anderem eine szenische Lesung der tschechischen Autorin Radka Denemarková im Görlitzer Bahnhof und ein Konzert der aus Venezuela stammende Pianistin Gabriela Montero.