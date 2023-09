Das Lausitz Festival rückt bei seiner vierten Ausgabe ab diesem Freitag eine Region im Umbruch in den Fokus.

Görlitz/Cottbus - Das Lausitz Festival hat ein positives Resümee seiner vierten Ausgabe gezogen. Mit sechs Premieren und einer Uraufführung habe man sich als wichtiger Mitgestalter im Kulturleben der Region behauptet und dabei 25 Spielstätten an 13 Orten und 400 Künstlerinnen und Künstler in der gesamten Lausitz verbunden, teilte das Festival am Dienstag mit. Zehn Veranstaltungen seien ausgebucht gewesen, die Gesamtauslastung liege bei 80 Prozent.

„Es ist schön zu sehen, wie aus der Idee Wirklichkeit geworden ist, ein einzigartiges Kunstfestival von internationaler Strahlkraft in der Lausitz zu etablieren, das sich zu einem gemeinsamen Wollen des Festivals und der Menschen in der Region entwickelt hat, denen es durch Kunst einen Perspektivwechsel auf die eigene Geschichte, Situation und Zukunft anbietet“, erklärte Intendant Daniel Kühnel.

Zu den Gästen des Lausitz Festivals gehörten namhafte Künstlerinnen und Künstler, darunter die Pianistin Martha Argerich, die Schauspielerin Claudia Michelsen und der Geiger Maxim Vengerov. Nach Angaben der Festivalleitung waren auch Besucher aus dem Ausland angereist. Die fünfte Ausgabe des Lausitz Festivals als spartenübergreifendes Kulturangebot beginnt am 25. August 2024.