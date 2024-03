Hamburg - Die LBS Bausparkasse Nordost stellt am Mittwoch (11.00 Uhr) ihren aktuellen Immobilienmarktatlas für den Großraum Hamburg vor. Die Studie untersucht regelmäßig die Entwicklung der Immobilienpreise in der Hansestadt sowie in den umliegenden Gemeinden in Niedersachsen und Schleswig-Holstein.

Nachdem die Preise in der Metropolregion in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen waren, hatte der Immobilienmarktatlas im vergangenen Jahr einen allmählichen Wandel hin zum Käufermarkt verzeichnet. Das öffentlich zugängliche Angebot nehme wieder zu, die Vermarktungszeiten würden länger. Damit wachse für potenzielle Käuferinnen und Käufer der Verhandlungsspielraum. Als wichtiges Zukunftsthema hatte die LBS im vergangenen Jahr die energetische Sanierung genannt.