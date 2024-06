Magdeburg - In Magdeburg ist ein lebensgefährlich verletzter 34-Jähriger gefunden worden, der möglicherweise Opfer eines Verbrechens geworden ist. Zwei Passanten hätten ihn am Freitag auf einem Parkplatz entdeckt und Erste Hilfe geleistet, teilte die Polizei am Abend mit. Dabei habe der Mann geäußert, er sei ausgeraubt worden. Anschließend sei der 34-Jährige ohnmächtig geworden. Der Tatablauf ist laut Polizei unbekannt, weil der Mann zunächst nicht befragt werden konnte. Eine Fahndung nach möglichen Tatverdächtigen mit einem Polizeihubschrauber sei aber ohne Ergebnis geblieben, so die Beamten. Die Polizei sucht Zeugen.