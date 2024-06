Lebensgefährlich verletzter Mann in Magdeburg in Behandlung

Magdeburg - Die Ermittlungen im Fall des lebensgefährlich verletzten 34-Jährigen in Magdeburg dauern an. Der Mann sei weiterhin in medizinischer Behandlung, teilte die Polizei am Samstag auf Anfrage mit. Sobald sich sein körperlicher Zustand verbessere, werde die Polizei ihn zum Vorfall befragen.

Zwei Passanten hatten den Schwerverletzten am Freitagnachmittag auf einem Parkplatz entdeckt und Erste Hilfe geleistet. Dabei habe der Mann geäußert, er sei ausgeraubt worden. Anschließend sei der 34-Jährige ohnmächtig geworden. Eine Fahndung nach möglichen Tatverdächtigen mit einem Polizeihubschrauber sei ohne Ergebnis geblieben, so die Beamten. Die Polizei sucht weiter nach Zeugen.