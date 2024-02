Dinklage - Bei einem Arbeitsunfall in einem Holz verarbeitenden Betrieb in Dinklage (Landkreis Vechta) ist ein Mitarbeiter lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, arbeitete der 43-Jährige mit einer Nagelmaschine, als sich aus zunächst unbekannten Gründen ein Schuss löste. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Unfall ereignete sich bereits am Mittwoch.