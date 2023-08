Leblose Frau in Wohnung: Ehemann in U-Haft

Plauen - Mehr als vier Wochen nach dem gewaltsamen Tod einer 37-Jährigen in Plauen (Vogtlandkreis) ist Haftbefehl wegen Mordes gegen ihren Noch-Ehemann erlassen worden. Der 45-Jährige steht im Verdacht, die getrennt von ihm lebende Frau in seiner Wohnung getötet zu haben, wie die Zwickauer Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Die Frau war am 29. Juli mit einer Stichverletzung leblos dort gefunden und ihr Mann vorläufig festgenommen worden. Da sich der Verdacht gegen ihn aber nicht erhärtet hatte, kam der 45-Jährige kurz darauf wieder frei. Im Zuge der Ermittlungen aber führten laut Staatsanwaltschaft neue Erkenntnisse wieder zu ihm - nun befinde er sich in Untersuchungshaft.