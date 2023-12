Leblose Person in Bremerhavener Wohnung entdeckt

Bremerhaven - Die Feuerwehr hat in einer Bremerhavener Wohnung eine leblose Person entdeckt. Die Einsatzkräfte rückten am Donnerstagnachmittag an, da Anwohner einen Hinweis auf einen alarmschlagenden Rauchmelder gaben, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Rauchmelder wurde durch angebranntes Essen auf dem Herd ausgelöst. Die Wiederbelebungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Weitere Hintergründe sowie das Alter und Geschlecht des Toten blieben zunächst unklar.