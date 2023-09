Lebloser Mann bei Leipzig aus Kulkwitzer See geborgen

Leipzig - Taucher einer Tauchschule haben im Kulkwitzer See bei Leipzig einen leblos treibenden Mann aus dem Wasser geborgen. Trotz sofort durchgeführter Reanimationsmaßnahmen durch die Taucher und den Rettungsdienst konnte nur noch der Tod des 81-Jährigen festgestellt werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er sei, als er am Donnerstagnachmittag entdeckt wurde, etwa fünf Meter vom Ufer entfernt gewesen. Es gebe keine Hinweise auf eine Straftat, hieß es.