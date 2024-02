Lechner fordert Lieferung weitreichender Waffen an Ukraine

Werner Kogler (Grüne), Vizekanzler von Österreich, steht mit einer Fahne der Ukraine auf der Bühne beim Bundeskongress seiner Partei, am zweiten Jahrestag der russischen Invasion.

Hannover - Zum zweiten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine hat der niedersächsische CDU-Landtagsfraktionschef Sebastian Lechner die Lieferung weitreichender Waffen an das Land gefordert. Die Ukrainer ließen sich nicht einschüchtern und „verteidigen ihre und unsere Freiheit“, sagte der Politiker am Samstag. „Dazu benötigen sie jede Unterstützung von uns. Dazu gehört, dass sie die Ausrüstung und Munition bekommen, die sie benötigen“. Er warf der Bundesregierung eine zögerliche Haltung gerade bei weitreichenden Waffen vor: „Der Bundeskanzler muss endlich seinen Widerstand aufgeben und die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern genehmigen.“

Zuvor hatte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil an das Leid der Menschen in dem Land erinnert. „Der 24. Februar 2022 markierte eine Zeitenwende in Europa“, teilte der SPD-Politiker mit. „Es ist bedrückend zu sehen, dass sich dieser Krieg, der direkt vor unserer Haustür tobt, nun schon zum zweiten Mal jährt und Tag für Tag weitere Opfer fordert. Ganze Städte und Dörfer werden zerstört. Das Leid der Menschen ist unbeschreiblich.“ Zum Jahrestag des Kriegsbeginns wurde die Beflaggung der obersten Landesbehörden Niedersachsens mir der ukrainischen Nationalflagge angeordnet.

Seit zwei Jahren leide besonders die Zivilbevölkerung unter gezielten Terrorangriffen der Russen, sagte Lechner. Die Angriffe auf die zivile Infrastruktur belegten, dass es nicht um militärische Ziele gehe - Ziel sei vielmehr, den Willen der Ukrainer zu brechen. Er betonte: „Die Ukraine muss in die Lage versetzt werden, den Krieg zu gewinnen. Nur der Sieg der Ukraine kann alleiniges Ziel unseres Handelns sein.“

Anfang der Woche hatte Niedersachsen ein Partnerschaftsabkommen mit der ukrainischen Region Mykolajiw unterzeichnet. Das Bundesland will die Region früheren Angaben zufolge mit humanitärer Hilfe, wirtschaftlicher Zusammenarbeit und beim Wiederaufbau unterstützen. Für dieses Jahr sind dafür im Landeshaushalt zwei Millionen Euro eingeplant.