Hannover - Niedersachsens Oppositionsführer Sebastian Lechner hat der rot-grünen Landesregierung mangelnden Gestaltungswillen vorgeworfen. SPD und Grüne nutzten das Potenzial des Landes nicht aus und seien „ein Chancentod für Niedersachsen“, sagte der CDU-Fraktionschef am Dienstag im Landtag. Lechner kritisierte, Wirtschaftshilfen würden kaum genutzt, das Land habe zu wenige neue Plätze zur Aufnahme von Flüchtlingen geschaffen und in der Bildungspolitik herrsche Stillstand. „Hören Sie auf mit Problembeschreibungen. Sie müssen endlich machen“, sagte Lechner in Richtung von Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne).

Auch die Landeswohnungsgesellschaft, deren Gründung zum 1. Januar das Kabinett am Montag beschlossen hatte, nahm der CDU-Politiker ins Visier. Die Zahl der Wohnungen, die diese schaffen solle, sei so klein, dass er sie suchen müsse. Laut Ministerium bekommt die Gesellschaft mit 100 Millionen Euro Startkapital die Möglichkeit, einen Bestand von etwa 1600 landeseigenen Wohnungen aufzubauen. Die Zahl der Sozialwohnungen im Land war zuletzt drastisch gesunken.

SPD-Fraktionschef Grant Hendrik Tonne hielt Lechner nach dessen Rede vor, so gut wie keine eigenen Vorschläge eingebracht zu haben. Hintergrund der Debatte waren die Haushaltsberatungen für 2024.