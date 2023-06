Hannover - Die Situation vieler Krankenhäuser und Kitas ist nach Ansicht von CDU-Landeschef Sebastian Lechner derzeit ein besonders dringendes Problem in Niedersachsen. „Ich bin überzeugt, dass das auch eine Rolle spielt bei der Stärke der AfD. In Dörfern unter 5000 Einwohnern hat die AfD 25 Prozent, da geht es auch um Infrastruktur. Wir müssen flächendeckend die Infrastruktur sichern“, sagte Lechner der Deutschen Presse-Agentur vor dem Landesparteitag der CDU am Freitagabend in Bad Fallingbostel.

Aus einem kürzlich veröffentlichten Trendbarometer von RTL/ntv ging hervor, dass die Zustimmung für die AfD im ländlichen Raum in Gemeinden mit weniger als 5000 Einwohnern bei 25 Prozent lag.

Die hohen Preise seien das „Topthema Nummer eins der Menschen“. „Viele haben Angst, ihren Status zu verlieren“, betonte der CDU-Landeschef. Bei AfD-Wählern gehe es oft um Themen wie Migration und Asyl, Klimawandel, Heizen und um Russland und die Ukraine. „Wir brauchen als CDU einen bürgerlichen Stil in der Abgrenzung zur AfD. Was wir noch stärker betonen sollten, hinter den ganzen Themen stehen Abstiegsängste, auch großer Teile der Mittelschicht.“

Mit Blick auf die Frage, warum die CDU in Umfragen nicht noch stärker von der oftmals zerstrittenen Ampelkoalition im Bund profitieren könne, sagte Lechner: „Das ist ein langer Weg. Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass wir für viele Menschen im Moment noch nicht die sind, denen sie wieder vertrauen.“

Dies sei auch kein Wunder, „wenn man vor eineinhalb Jahren bei der Bundestagswahl abgewählt wurde“. „Dieses Vertrauen kann man nicht mit einem Fingerschnipps zurückgewinnen, sondern nur mit kontinuierlicher Arbeit und unsere Schwerpunkte betonen und uns nicht verrückt machen lassen von Umfragen.“ Die CDU müsse eine verlässliche Politik entlang der eigenen Grundlinien und Grundwerte machen. „Dann wird das Vertrauen über die Zeit zurückkehren.“

Bei dem Landesparteitag in Bad Fallingbostel stehen keine Vorstandswahlen an - Ende Januar wurde Lechner zum neuen Vorsitzenden gewählt. Bei dem Parteitag geht es vor allem um inhaltliche Fragen.

„Wir gießen jetzt ein Fundament. Das bedeutet, dass wir uns einer Strukturreform unterziehen, die uns kampagnenfähiger für die nächsten Jahre machen soll“, sagte Lechner. Dazu solle ein entsprechender Beschluss gefasst werden.