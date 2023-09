Visselhövede - Ein leer stehendes Einfamilienhaus im Landkreis Rotenburg (Wümme) ist von einem Feuer zerstört worden. Als die Feuerwehr in der Nacht zum Dienstag am Einsatzort in Visselhövede eintraf, stand das Gebäude bereits in Vollbrand, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Zwischendecken des zweigeschossigen Hauses waren eingestürzt. Die Flammen drohten auf ein bewohntes Mehrfamilienhaus überzugreifen. Die Einsatzkräfte verhinderten dies jedoch.

Die Brandbekämpfung war laut Feuerwehr schwierig, da sich der Wind immer wieder drehte und den Rauch in alle Himmelsrichtungen verteilte. Das Löschen war nur unter schwerem Atemschutz möglich. Die Feuerwehr rief die Einwohner über Social-Media-Kanäle dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Mehr als 110 Einsatzkräfte mit mehr als 20 Fahrzeugen waren vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.